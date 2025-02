Lula recebe Motta e Alcolumbre e diz que 'não terão problema' com Planalto

O presidente Lula (PT) recebeu os novos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), no Palácio do Planalto nesta segunda (3).

O que aconteceu

Lula disse que eles "não terão problema" com o Planalto. "Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político", prometeu o presidente.

"Eu tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira", continuou, apertando a mão de ambos. "Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado sem antes ouvir a liderança dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar."

Motta foi eleito no último sábado (1º) com apoio do PT e do PL. Os dois partidos vão ocupar a 1ª vice-presidência e a 1ª secretaria com os deputados Altineu Côrtes (PL-RJ) e Carlos Veras (PT-PE), respectivamente.

Alcolumbre também foi eleito com apoio dos dois lados. Assim que foi eleito, também no sábado, ele recebeu uma ligação de Lula. Na sequência, ele atendeu o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

Ambos seguiram o tom cortês. "Agradeço ao senhor aqui o convite mais uma vez, me coloco 100% à disposição para juntos trabalharmos em favor do nosso Brasil", disse Motta.

"O poder legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros", disse Alcolumbre. "[O encontro] é um gesto pro Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional."

Como deputado, Motta votou junto ao governo nas pautas econômicas. Em outras áreas, como marco temporal e reforma do ensino médio, o novo presidente da Câmara não acompanhou o posicionamento do Palácio do Planalto em vários projetos.

Já Alcolumbre, antigo apoiador de Bolsonaro, mantém relação pragmática com Lula. Foi ele o grande articulador para a entrada do União Brasil, tradicional oposição ao PT, no governo, indicando três ministros.