Lula é favorito em cenários para 2026 sem Bolsonaro, Gusttavo Lima é quem mais se aproxima em 2º turno, diz Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece favorito para a reeleição em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira que não incluiu entre os possíveis candidatos o ex-presidente Jair Bolsonaro, declarado inelegível pela Justiça Eleitoral, mas que promete buscar a candidatura no ano que vem.

De acordo com o levantamento feito pelo instituto Quaest e encomendado pela Genial Investimentos, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, que no momento não tem filiação partidária, mas declarou publicamente sua intenção de concorrer à Presidência, é o que mais se aproxima de Lula nas simulações de um segundo turno.

Em um dos cenários simulados para primeiro turno, Lula aparece com 30% das intenções de voto, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 13%; Lima tem 12%, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) soma 11%, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 9%, enquanto os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), aparecem com 3% cada. Indecisos são 5% e brancos e nulos somam 14%.

Em um cenário em que Tarcísio é substituído pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, Lula tem 28%, Lima e Marçal ficam empatados com 12%, Eduardo Bolsonaro soma 11%, Ciro tem 10%, Zema aparece com 5% e Caiado soma 3%. Indecisos são 5% e brancos e nulos 14%.

Quando Tarcísio e Eduardo Bolsonaro são retirados da simulação, Lula aparece com 32%, Marçal tem 14%, Lima soma 13%, Ciro fica com 12%, Zema soma 5% e Caiado 4%. Indecisos são 4% e brancos e nulos somam 16%.

Em um cenário em que Tarcísio, Eduardo Bolsonaro e Marçal são tirados da equação, Lula soma 33%, Lima aparece com 18%, Ciro tem 13%, Zema fica com 8%, Caiado soma 4%, indecisos são 5% e brancos e nulos somam 19%.

Nas simulações de segundo turno, Lula mantém liderança, e o cantor sertanejo aparece como rival que chega mais próximo do petista.

Contra Lima, Lula venceria por 41% a 35%. Num duelo contra Eduardo Bolsonaro, o petista venceria por 44% a 34%, mesmo placar que o atual presidente registra contra Marçal. Numa disputa com Tarcísio, o presidente seria reeleito por 43% a 34%. O duelo com Zema seria vencido por Lula por 45% a 28%, enquanto Caiado seria derrotado por 45% a 26%.

A pesquisa entrevistou 4.500 pessoas presencialmente entre os dias 23 e 26 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual.

(Reportagem de Eduardo Simões)