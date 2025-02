Agente de segurança morre em arrastão na Linha Amarela, no Rio

Um agente do Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) morreu baleado na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (3).

O que aconteceu

Homem morreu durante arrastão na via, segundo a Polícia Militar. O caso aconteceu na altura do bairro de Bonsucesso por volta das 6h.

Suspeitos do crime fugiram do local com carros roubados. O veículo do agente ficou na Linha Amarela e foi periciado.

Ninguém foi preso até o momento. Em nota, a PCERJ informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

O Degase trabalha com menores infratores e seus agentes podem andar armados. Não há indícios, porém, de que a vítima tenha reagido ao arrastão. O UOL buscou o órgão e o governo do Rio de Janeiro para saber há quanto tempo o servidor fazia parte do quadro estadual, mas não recebeu retorno sobre o assunto.

Linha Amarela ficou parcialmente fechada por três horas. O local foi bloqueado no sentido Fundão para a perícia da polícia. A via foi liberada às 9h, segundo o Centro de Operações Rio.