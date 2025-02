Líderes europeus alertam sobre consequências de guerra comercial transatlântica

BRUXELAS (Reuters) - Líderes europeus alertaram nesta segunda-feira que a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de expandir as tarifas para a União Europeia corre o risco de desencadear uma guerra comercial que causaria danos econômicos em ambos os lados do Atlântico.

A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse que se EUA e Europa iniciarem uma guerra comercial "quem estaria rindo à toa seria a China".

"Estamos muito interligados. Precisamos da América, e a América também precisa de nós", declarou ela, falando antes de uma reunião informal de líderes da UE em Bruxelas.

Trump disse às 27 nações da União Europeia que elas seriam as próximas na fila após decisão dele de impor tarifas abrangentes sobre México, Canadá e China.

"Com certeza isso acontecerá com a União Europeia. Posso dizer isso porque eles realmente se aproveitaram de nós", disse Trump aos repórteres no domingo, reiterando reclamações sobre déficit comercial.

"Eles não aceitam nossos carros, não aceitam nossos produtos agrícolas. Eles não levam quase nada e nós levamos tudo deles."

O chanceler alemão, Olaf Scholz, adotou um tom mais cauteloso, pedindo que a UE e os EUA trabalhem juntos.

"Está claro que, como uma área econômica forte, podemos moldar nosso próprio futuro e reagir às políticas tarifárias... Mas a perspectiva e o objetivo devem ser que as coisas resultem em cooperação", disse ele.

GOL CONTRA?

O líder da oposição conservadora da Alemanha, Friedrich Merz, disse no final do domingo que as tarifas correm o risco de sair pela culatra.

"Trump agora também perceberá que as tarifas que ele está impondo não terão de ser pagas por aqueles que importam para a América. Em vez disso, elas terão de ser pagas pelos consumidores na América", afirmou Merz, que provavelmente se tornará líder alemão após as eleições deste mês.

O presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau, disse que as tarifas de Trump são "muito brutais" e atingiriam especialmente o setor automotivo.

"Todos perdem com esse tipo de guerra comercial protecionista", declarou ele à rádio France Info.

As ações das montadoras europeias caíram na segunda-feira devido às preocupações com o impacto das tarifas.

(Reportagem de Bart Meijer, Ludwig Burger, Sudip Kar-Gupta e GV De Clercq)