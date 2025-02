Julius Baer anuncia corte de 5% dos funcionários para economizar custos

O Julius Baer afirmou nesta segunda-feira, 3, que prevê o corte de cerca de 400 funcionários, à medida que a empresa amplia seu programa de economia de custos. O banco privado suíço disse que estava almejando um adicional de 110 milhões de francos suíços (US$ 120,7 milhões) em despesas gerais e economia de custos com pessoal até o final deste ano, em uma extensão de seu esforço de corte de gastos para 2023-2025.

Estima-se que cerca de 5% de força de trabalho será afetada, sendo que a maioria dos cortes ocorrerá na Suíça.

A empresa acrescentou que também reduziria o número de pessoas em sua diretoria executiva de 15 membros para cinco.

As ações do Julius Baer caíram 12,6% nas negociações da SIX Swiss Exchange. Fonte: Dow Jones Newswires.