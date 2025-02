Garota de 17 anos morre atacada por tubarão em praia de surfe na Austrália

Um tubarão matou uma garota de 17 anos que estava nadando em uma ilha na Austrália nesta segunda-feira (3). Este é o terceiro ataque fatal desse tipo em pouco mais de cinco semanas no país.

A adolescente estava em Woorim Beach, uma praia de surfe na Ilha Bribie, a cerca de 50 km ao norte de Brisbane, capital do estado de Queensland, no nordeste da Austrália.

Ela foi mordida no braço quando estava a cerca de 100 metros da areia e a proximidade da costa surpreendeu especialistas, já que a área é cercada por linhas de tambor, um sistema de "defesa" que impede a aproximação dos bichos das águas rasas.

As equipes de resgate correram para tentar salvar a menina, mas ela "sucumbiu aos ferimentos" cerca de 15 minutos depois, segundo a polícia.

A espécie do tubarão que atingiu a adolescente não foi identificada até o momento. "A gente vê tubarões todos os dias", disse John Wadey, uma testemunha do acidente, ao jornal local Courier-Mail. "As pessoas não falam sobre eles, mas é comum."

Este é o segundo ataque fatal de tubarão desde o início do ano na Austrália e o terceiro desde 28 de dezembro. Em 2 de janeiro, testemunhas viram um tubarão atacar um surfista de 28 anos em uma praia conhecida como Granites, no sul da Austrália.

Milhares de incidentes

Alguns dias antes, um tubarão matou um pastor de 40 anos que pescava com sua família nas águas da Grande Barreira de Corais, na ilha de Humpy, na costa leste do país.

Mais de 1.200 incidentes envolvendo tubarões foram registrados na Austrália desde 1791 e mais de 250 resultaram em morte, de acordo com dados nacionais.

As mordidas mais graves são causadas por tubarões brancos, tubarões-touro e tubarões-tigre.

