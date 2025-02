IPO da Shein enfrenta contestação de grupo de direitos dos uigures

LONDRES (Reuters) - Os planos da varejista de fast fashion Shein de listar ações em Londres enfrentam contestação de um grupo que faz campanha contra o trabalho forçado na China, que disse na segunda-feira que solicitará uma revisão judicial do IPO se o órgão regulador do Reino Unido aprovar a medida.

O grupo, Stop uigur Genocide, alega que a cadeia de suprimentos da varejista na China inclui algodão produzido por trabalho forçado uigur. Seu plano de requerer uma revisão judicial poderia aumentar a pressão sobre a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês), embora tenha que enfrentar um alto nível de dificuldade para ter sucesso.

A FCA disse que não pode comentar sobre possíveis listagens. A Shein afirmou que proíbe estritamente o trabalho forçado em sua cadeia de suprimentos em todo o mundo.

A varejista online pretende se listar em Londres no primeiro semestre deste ano se obtiver aprovações regulatórias, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento direto no mês passado.

Em um desafio semelhante a um IPO em 2023, o grupo de direito ambiental ClientEarth solicitou uma revisão judicial depois que a FCA aprovou a listagem da produtora de petróleo Ithaca Energy, mas a Suprema Corte negou o pedido dizendo que não poderia ser provado que a FCA não havia divulgado riscos materiais.

O governo dos EUA e grupos de direitos humanos afirmam que a minoria uigur está sujeita a abusos, inclusive trabalho forçado em campos de internação criados pelo governo chinês na região de Xinjiang. A China nega qualquer abuso.

Xinjiang produz cerca de 80% do algodão da China e é responsável por um quinto da produção global de algodão, expondo a maioria dos varejistas e marcas globais de vestuário a esse risco.

Em evidência por escrito para os parlamentares do Reino Unido, a Shein disse que só permite algodão de regiões aprovadas, que não incluem a China, para seus produtos vendidos nos EUA, seu maior mercado, como parte da conformidade com a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado uigur (UFLPA) dos EUA, que proíbe a importação de produtos fabricados em Xinjiang ou fabricados por empresas proibidas designadas.

A Shein não especificou se suas restrições sobre fontes de algodão se aplicam a produtos vendidos em outros mercados, como o Reino Unido.

A varejista não proíbe o uso de algodão chinês em seus produtos quando esse uso não viola as leis e regulamentações relevantes, acrescentou.

(Reportagem de Helen Reid)