Investidores elevam apostas em cortes de juros pelo BC britânico após tarifas de Trump

LONDRES (Reuters) - Investidores elevaram as apostas em cortes da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra e os rendimentos dos títulos de curto prazo atingiram o menor nível em três meses, uma vez que os mercados reagiam nesta segunda-feira ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifas sobre parceiros comerciais.

Os futuros da taxa de juros estavam precificando cerca de 81 pontos-base de reduções pelo banco central britânico até dezembro deste ano, em comparação com 75 pontos - o que representa uma precificação completa de três cortes de 25 pontos - na sexta-feira.

A chance de um corte de 25 pontos pelo Banco da Inglaterra na quinta-feira, após a reunião de fevereiro do banco, estava em 94%, também maior do que na sexta-feira.

Os rendimentos dos títulos do governo britânico de curto prazo atingiram seu menor nível desde pouco antes do anúncio do orçamento pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, em 30 de outubro, que incluiu empréstimos extras e aumentos de impostos para empresas, o que afetou as contratações corporativas.

O rendimento do gilt de dois anos caiu para 4,113%, o menor valor desde 25 de outubro, antes de subir um pouco mais tarde.

O rendimento do gilt de dez anos atingiu seu menor nível desde 16 de dezembro, a 4,463%.