INSS paga aposentadorias acima do salário mínimo a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 3, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dá início ao pagamento de aposentados, pensionistas e quem recebe auxílios acima do teto do salário mínimo, de R$ 1.518. Segundo o calendário, recebem nesta segunda-feira aqueles com número final do benefício 1 e 6.

Os beneficiários que recebem acima do teto terão os valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 4,77%.

O valor máximo que o INSS paga subiu para R$ 8.157,41 neste 2025.

Para consultar o valor e mais detalhes do pagamento, é só entrar no aplicativo ou site Meu INSS, no seguinte endereço na internet: https://meu.inss.gov.br/#/login

Veja abaixo como solicitar o extrato do benefício.

- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;

- Faça login com seu CPF e senha;

- No menu, selecione "Extrato de Contribuição";

- Clique em "Baixar PDF" para obter o documento do INSS.

Atualmente, 12,2 milhões de pessoas recebem mais que o mínimo, e 10,6 mil dessas recebem o valor máximo do INSS.

Ao todo, 28,5 milhões de pessoas, ou 70% dos que recebem do INSS, ganham um salário mínimo, que aumentou de R$ 1.412 para R$ 1.518.

Abaixo do mínimo

Desde o dia 27 de janeiro, o INSS deu início ao pagamento de quem recebe até o teto do salário mínimo.

Assim como aqueles que recebem acima do mínimo, o calendário segue até o dia 7 deste mês.