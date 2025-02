Indústria da zona do euro dá sinais de estabilização, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - O setor industrial da zona do euro mostrou alguns sinais de estabilização no início do ano, uma vez que as empresas ignoraram os custos crescentes e a ameaça das tarifas dos Estados Unidos e se tornarem mais otimistas em relação às perspectivas, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) final da HCOB para o setor industrial da zona do euro, compilado pela S&P Global, subiu para 46,6 em janeiro, acima da preliminar de 46,1 e mais próximo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

O índice, que tem estado abaixo de 50 desde meados de 2022, foi de 45,1 em dezembro.

Um subíndice que mede a produção saltou de 44,3 para 47,1.

"Definitivamente, ainda é muito cedo para falar sobre os sinais verdes no setor industrial, mas vemos o aumento no PMI do HCOB como um primeiro passo em direção à estabilização, encerrando dois meses de aprofundamento da recessão", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

O presidente dos EUA, Donald Trump, propôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações da união monetária de 20 membros, o que tornaria os produtos europeus mais caros para os norte-americanos e provavelmente prejudicaria a demanda.

No entanto, um período de quase três anos de queda na demanda perdeu força e o índice de novos pedidos subiu de 43,0 para 45,4, um recorde de oito meses.

O Banco Central Europeu cortou a taxa de juros novamente na quinta-feira e deixou a porta aberta para uma nova redução em março, potencialmente reduzindo os custos de empréstimos para as empresas e aumentando a renda disponível dos consumidores.

Embora as empresas tenham continuado a reduzir o número de funcionários, o otimismo em relação ao próximo ano subiu acima de sua média de longo prazo, atingindo o valor mais alto em quase três anos.

"A confiança no futuro deu um salto notável", disse de la Rubia. "Talvez haja esperança de que a letargia esteja acabando."

(Reportagem de Jonathan Cable)