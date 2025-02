Ibovespa recua na abertura com tarifas dos EUA em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta segunda-feira, contaminado pelo viés negativo em praças acionárias no exterior, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinar no sábado a aplicação de tarifas de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas e de 10% para os produtos da China.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,1%, a 126.004,32 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, perdia 0,29%.

A queda nesta sessão ocorre após o Ibovespa acumular uma alta de 4,86% em janeiro, no primeiro desempenho mensal positivo desde agosto do ano passado. Ainda na sexta-feira, porém, fechou em queda, enfraquecido em parte por declarações da Casa Branca sobre as aguardadas tarifas.

(Por Paula Arend Laier)