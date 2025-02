Motta diz que anistia a presos do 8/1 será tratada com 'imparcialidade'

O novo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), disse ontem a veículos de imprensa da Paraíba que a anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro "com certeza" será levada para discussão nos próximos dias, e que o tema será tratado com "imparcialidade". Motta afirmou que esse é o tema que mais divide a Casa hoje, com o PL defendendo que se vote a anistia e o PT, principalmente, defendendo que o assunto não seja debatido. Ele disse também que a chamada 'pauta de costume' não é prioridade e que os esforços devem ser concentrados em agendas que tragam maior benefício para a população brasileira. Motta será recebido hoje pelo presidente Lula, junto com o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Leia mais.

São Paulo tem 65% da chuva esperada para fevereiro em dois dias. O estado registrou no sábado a 18ª morte em consequência das chuvas desde o início do verão. Segundo a Defesa Civil, um idoso morreu após ficar preso dentro de um carro em um alagamento na zona leste da capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climática, em apenas dois dias, a média de chuva na cidade já atingiu 65% do esperado para todo o mês de fevereiro. Seis cidades da grande São Paulo receberam ontem um alerta severo para tempestade e, por volta das 21h, moradores das regiões oeste e sul da capital também receberam o alerta. As fortes chuvas devem continuar pelo menos até quarta-feira, a previsão indica pancadas isoladas principalmente entre a tarde e a noite.

Trump volta a defender anexação do Canadá diante de guerra comercial. O presidente dos Estados Unidos anunciou sábado tarifas de 25% contra todos os bens canadenses e mexicanos. Horas depois, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou uma retaliação. Produtos americanos seriam taxados em 25%, principalmente de estados republicanos. Ontem, Trump foi às suas redes sociais e defendeu mais uma vez a anexação do território canadense. "O Canadá deve se tornar nosso querido 51º Estado", afirmou. A reação de Trump foi interpretada por diplomatas como uma gesto de provocação e de aumento da tensão. Trump também prometeu impor tarifas à União Europeia e um porta-voz do bloco disse ontem que a UE "responderá com firmeza a qualquer parceiro comercial que impuser tarifas injustas ou arbitrárias" sobre seus produtos. Entenda o conflito na coluna de Jamil Chade.

Cármen Lúcia nega pedido de Bolsonaro para anular investigação sobre vacina. A ministra do STF negou ontem pedido da defesa do ex-presidente para anular a investigação sobre fraude no cartão de vacina dele e de sua filha. A defesa de Bolsonaro questionou a forma como o ministro Alexandre de Moraes agiu. Segundo os advogados, o magistrado violou o devido processo legal ao abrir a investigação a partir do chamado inquérito das milícias digitais e sem ouvir a Procuradoria-Geral da República. A defesa também critica o fato de o ministro ter se autodesignado relator do caso. Cármen Lúcia disse que não foram comprovadas as supostas ilegalidades de Moraes. Ela já havia negado outro pedido de Bolsonaro, no âmbito da investigação das joias sauditas, em 2024.

Flamengo vence Botafogo e conquista a Supercopa do Brasil. O Flamengo conquistou o primeiro título da temporada com a vitória no clássico diante do Botafogo, por 3 a 1. Bruno Henrique fez dois gols e Luiz Araújo fez o terceiro. Patrick de Paula descontou para o Botafogo, já na reta final. A partida foi realizada no Mangueirão, em Belém, e chegou a ficar interrompida por 1h15 por causa de um temporal. O Flamengo aumentou a vantagem na condição de maior campeão da Supercopa do Brasil com três títulos. Saiba como foi o jogo.