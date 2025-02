Hugo Motta deixa a Câmara para se reunir com Lula, Padilha e Alcolumbre

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deixou o Congresso Nacional por volta das 10h30 desta segunda-feira, 3, para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), no Palácio do Planalto. O encontro ocorre ainda pela manhã.

Motta admitiu estar com a agenda atrasada e não deu mais declarações à imprensa. O deputado disse que falará com jornalistas mais tarde. Ele saía de uma missa de Ação de Graças realizada no Salão Branco da Câmara dos Deputados, por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos. O vice-presidente Geraldo Alckmin estava presente.

A solenidade, conduzida pelo Padre Fabrício Timóteo, do Estado da Paraíba, durou quase 1h30. Motta fez uma fala breve no início da cerimônia. "É um momento importante de fé, um momento importante de estarmos aqui, pedindo a Deus bênçãos para esse momento que se inicia do biênio onde temos muito trabalho em favor do Brasil", declarou.

Após a reunião com Lula, Motta viaja a Minas Gerais para um velório e retorna para as sessões de abertura dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso Nacional. Às 17h30, está prevista uma reunião com os líderes das bancadas partidárias. O tema do encontro não foi divulgado.