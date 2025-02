Quaest: Haddad e Eduardo Bolsonaro são os mais rejeitados; veja o ranking

Levantamento da Genial/Quaest aponta que Fernando Haddad e Eduardo Bolsonaro lideram a rejeição entre possíveis candidatos à Presidência em 2026.

O que aconteceu

A pesquisa mostra que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) são os nomes com maior rejeição entre os eleitores. O levantamento, que entrevistou 4.500 pessoas presencialmente em todo o país, avaliou o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição de diversas lideranças nacionais. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

Haddad e Eduardo Bolsonaro empatam tecnicamente na liderança dos mais rejeitados. Haddad aparece como o mais rejeitado da pesquisa, com 56% dos eleitores afirmando que não votariam nele de forma alguma. Logo em seguida, Eduardo Bolsonaro registra 55% de rejeição - um empate, segundo a margem de erro.

Além de Haddad e Eduardo Bolsonaro, a pesquisa revelou que outros presidenciáveis também enfrentam alta rejeição. Em segundo lugar no ranking da rejeição, estão empatados tecnicamente Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes, do PDT (53% e 52%, respectivamente). Em terceiro lugar, Gusttavo Lima (50%), Michelle Bolsonaro (49%) e o presidente Lula (49%) empatam tecnicamente. O empresário Pablo Marçal tem 42% de rejeição.Gusttavo Lima tem a melhor posição na pesquisa de segundo turno contra Lula em relação a outros rivais. Ele aparece com 50% do eleitorado considerando que nunca teria seu voto. No segundo turno, de acordo com a pesquisa, ele teria 35%, contra 41% de Lula.

Confira o ranking da rejeição:

Fernando Haddad - 56% Eduardo Bolsonaro - 55% Jair Bolsonaro - 53% Ciro Gomes - 52% Gusttavo Lima - 50% Michelle Bolsonaro - 49% Lula - 49% Pablo Marçal - 42% Tarcísio de Freitas - 32% Ratinho Júnior - 32% Romeu Zema - 23% Ronaldo Caiado - 21%

Os números indicam que a rejeição será um fator determinante na disputa eleitoral de 2026, com alguns candidatos enfrentando dificuldades para ampliar seu eleitorado. Entre os nomes testados, os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil) registraram índices de desconhecimento mais altos, o que pode impactar suas estratégias de campanha.

Ronaldo Caiado lidera o ranking dos candidatos desconhecidos do eleitorado (68%). Em segundo, surge Romeu Zema (62%) e, em terceiro, Ratinho Júnior, com 51%. Tarcísio de Freitas também aparece entre os candidatos mais desconhecidos, em quarto lugar, com 45%.

A pesquisa também mostrou que a rejeição varia conforme a região, faixa etária e escolaridade dos entrevistados. Entre os eleitores com ensino superior, por exemplo, a rejeição de Haddad e Ciro Gomes é maior do que entre os que possuem ensino fundamental. Já entre os eleitores mais jovens, Gusttavo Lima e Eduardo Bolsonaro apresentam índices elevados de rejeição.

No recorte regional, a rejeição a Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro é maior no Nordeste, enquanto Haddad enfrenta maior resistência no Sul e no Centro-Oeste. A pesquisa foi realizada pela Genial Quaest entre os dias 21 e 23 de janeiro de 2025, com 4.500 entrevistas presenciais em todo o Brasil, com um nível de confiança de 95%.