Quaest: Gusttavo Lima é o mais competitivo em 2º turno contra Lula

Do UOL, em São Paulo

O cantor sertanejo Gusttavo Lima é o candidato da oposição mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um possível segundo turno nas eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3).

O que aconteceu

A diferença entre Lula e Lima é de seis pontos percentuais. Testado pela primeira vez, o cantor sertanejo é o candidato da oposição mais competitivo em um eventual segundo turno contra o presidente Lula. Nesse cenário, Lima alcançaria 35% das intenções de voto, enquanto Lula teria 41%, conforme mostra a pesquisa Genial/Quaest, realizada entre 23 e 26 de janeiro com 4.500 brasileiros.

Lula venceria todos os adversários no segundo turno. No confronto com Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal, Lula atingiria 44%, enquanto contra Tarcísio de Freitas alcançaria 43%.

Lula teria 41% dos votos contra 35% de Gusttavo Lima (diferença de 6 pontos)

Lula teria 44% dos votos contra 34% de Eduardo Bolsonaro (diferença de 10 pontos)

Lula teria 44% dos votos contra 34% de Pablo Marçal (diferença de 10 pontos)

Lula teria 43% dos votos contra 34% de Tarcísio de Freitas (diferença de 9 pontos)

A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual. Além disso, levantamento tem um intervalo de confiança de 95%, o que significa que os resultados podem oscilar dentro dessa margem.

Desempenho no primeiro turno varia. No primeiro turno, o cantor sertanejo registra intenções de voto de 12% a 18%, dependendo do cenário considerado pela pesquisa. Ele é listado como um dos oito candidatos em quatro cenários diferentes de primeiro turno.

Rejeição a Gusttavo Lima é alta, mas inferior às de outros candidatos. O sertanejo tem 50% de rejeição, contra 49% de Lula. Outros nomes da direita enfrentam rejeições ainda maiores: Fernando Haddad lidera com 56%, seguido por Eduardo Bolsonaro (54%) e Jair Bolsonaro (53%).

Parte dos eleitores ainda desconhece Gusttavo Lima. A pesquisa indica que 21% dos entrevistados não conhecem o cantor, percentual semelhante ao registrado por Michelle Bolsonaro.

Indecisão elevada. Entre 19% e 25% dos eleitores afirmaram estar indecisos. Na pesquisa espontânea, 78% dos entrevistados não citaram nenhum nome.

Cantor aparece com 1% das intenções de voto em pesquisa espontânea. Apenas três nomes foram citados pelos entrevistados:

Lula tem 9% das intenções de voto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também aparece com 9% das intenções de voto.

Gusttavo Lima aparece com 1% das intenções de voto, mesmo percentual de "outros".

Gusttavo Lima na política

Gusttavo Lima anunciou intenção de disputar a Presidência. O cantor sertanejo declarou, em janeiro de 2025, que pretende concorrer ao cargo nas eleições de 2026.

O artista justificou a decisão como um desejo de mudança. Ele afirmou que "o Brasil precisa de alternativas" e demonstrou insatisfação com a situação do país, mencionando dificuldades enfrentadas pela população.

Leonardo e Gusttavo Lima apoiaram o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022 Imagem: Reprodução/Twitter

Apesar do apoio a Bolsonaro em 2022, ele nega rótulos ideológicos. Gusttavo Lima disse que sua possível candidatura não está ligada a posições de direita ou esquerda. O anúncio gerou reações diversas no meio político e na imprensa.

Cantor é dono de grandes hits da música sertaneja. Gusttavo Lima, nascido Nivaldo Batista Lima em Minas Gerais, alcançou destaque no cenário musical brasileiro com sucessos como "Balada" e "Apelido Carinhoso".