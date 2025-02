Governo Trump avalia fundir agência USAID com Departamento de Estado, e Musk supervisionará mudança

Por Steve Holland e Jonathan Landay e Daphne Psaledakis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, está considerando fundir a Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) com o Departamento de Estado para aumentar sua eficiência e garantir que os gastos estejam alinhados com a agenda de seu governo, disse uma autoridade sênior da Casa Branca nesta segunda-feira.

"O presidente Trump encarregou Elon (Musk) de supervisionar a eficiência dessa agência", disse a autoridade, falando sob condição de anonimato. Ela acrescentou que houve discussões sobre enviar uma notificação ao Congresso dos EUA para informar os parlamentares sobre os planos do governo.

O bilionário Musk está liderando a iniciativa de Trump de cortar gastos desnecessários no governo federal. Mas as acusações cada vez mais duras de Musk contra a USAID -- muitas delas sem evidências -- geraram questionamentos se suas opiniões políticas estão direcionando os esforços para destruir a agência.

A onda de eventos também enfatizou o poderoso papel de Musk na definição da agenda de Trump. Na semana passada, a equipe de Musk no Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) obteve acesso aos sistemas de pagamento mais sensíveis do Tesouro e, como noticiou a Reuters, bloqueou o acesso de alguns funcionários federais de carreira aos computadores da própria agência.

Centenas de programas da USAID, que cobrem bilhões de dólares em auxílio que podem salvar vidas em todo o mundo, foram interrompidos depois que Trump, em 20 de janeiro, ordenou o congelamento da maior parte da ajuda externa dos EUA, dizendo que queria garantir que ela estivesse alinhada com sua política "EUA em primeiro lugar".

Se a USAID fosse subordinada ao Departamento de Estado, isso provavelmente teria consequências dramáticas para a distribuição de ajuda do maior doador individual do mundo, os Estados Unidos.

Trump disse a repórteres no domingo que a USAID "tem sido administrada por um bando de lunáticos radicais". Ele acrescentou: "Estamos tirando-os de lá, e então tomaremos uma decisão".

Musk afirmou em uma transmissão nesta segunda-feira que a USAID estava "além de qualquer conserto" e que Trump concordava que ela deveria ser fechada.

Na transmissão, Musk disse que havia discutido a USAID em detalhes com Trump. "Quero ser claro", afirmou Musk. "Na verdade, conversei com ele algumas vezes.

RUBIO VIRA CHEFE INTERINO DA USAID

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse a repórteres em San Salvador que agora é o chefe interino da USAID, dizendo que a agência é "completamente não responsiva" e acusando a equipe de "não querer responder a perguntas simples" sobre os programas.

Na última semana, o caos prevaleceu nos escritórios da USAID em Washington, onde dezenas de funcionários foram colocados em licença. No fim de semana, duas equipes de segurança sênior também foram colocadas em licença após se recusarem a fornecer documentos confidenciais aos funcionários do Doge no local. Nesta segunda-feira, funcionários da USAID foram informados de que sua sede no centro de Washington havia sido fechada por um dia.

A disputa entre a equipe do Doge e a USAID provocou indignação entre os democratas. Um grupo de parlamentares democratas disse que se reuniria em frente à sede da USAID para protestar contra o fechamento, chamando-o de "o fechamento ilegal do governo Trump e de Elon Musk".

No ano fiscal de 2023, os EUA desembolsaram 72 bilhões de dólares em auxílio ao redor do mundo para tudo, desde a saúde das mulheres em zonas de conflito até o acesso à água potável, tratamentos de HIV/AIDS, segurança energética e trabalho anticorrupção. Forneceu 42% de toda a ajuda humanitária monitorada pela ONU em 2024.

(Reportagem de Steve Holland, Jonathan Landay, Jarrett Renshaw, Humeyra Pamuk, Erin Banco, Daphne Psaledakis e Pete Schroeder; reportagem adicional de Patricia Zengerle)