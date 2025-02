Gêmeos de Gaza que se reencontraram falam de perdas e alegria

GAZA (Reuters) - O reencontro emocionado de irmãos gêmeos em Gaza, depois que Israel permitiu a movimentação dentro do enclave como parte de um acordo de cessar-fogo, proporcionou uma imagem visceral da sobrevivência palestina após 15 meses exaustivos de morte, separação e destruição.

O vídeo do abraço extasiado cheio de lágrimas dos gêmeos em meio à multidão de pessoas que voltavam para casa há uma semana dos campos de refugiados foi amplamente visto em todo o mundo. No entanto, Ibrahim e Mahmoud al-Atout sofreram perdas e dificuldades que obscureceram a alegria de seu reencontro.

"Eu não queria deixá-lo ir embora. É como se a alma voltasse para o peito, a alma voltasse para o coração", disse um dos gêmeos de 30 anos, Mahmoud, falando sobre sua experiência dias depois em um vídeo obtido pela Reuters.

Os dois homens, da área de Jabalia, no norte de Gaza, foram separados logo no início do conflito que começou quando militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

A campanha militar israelense em Gaza matou mais de 47.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde palestinas, e arrasou grande parte do enclave.

Logo no início, Israel ordenou que os civis deixassem o norte, onde suas operações militares eram mais intensas, mas nem todos o fizeram. Aqueles que se dirigiram ao sul foram impedidos de retornar até a semana passada, como parte do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns.

Ibrahim acabou indo para o sul, enquanto Mahmoud ficou no norte.

Quando chegou a notícia, tarde da noite, de que ele poderia voltar para Jabalia, Ibrahim telefonou para Mahmoud, que rapidamente se vestiu e correu para um ponto de encontro em uma estrada principal no norte de Gaza.

"Imagine: fiquei de pé por seis horas, com essa aparência (e me perguntando) 'onde está Ibrahim? Onde está Ibrahim?", disse Mahmoud no vídeo obtido pela Reuters.

As pessoas que vinham do sul o confundiam com seu irmão, disse Mahmoud, surpresas por ele ter chegado ao norte tão rapidamente. Elas então lhe diziam para esperar mais, porque Ibrahim estava viajando com suas seis filhas pequenas e tinha que ir devagar.

"Ele me chamou de 'Mahmoud', e eu não consegui entender. Corri rapidamente e nos abraçamos", disse ele, descrevendo o momento do reencontro.

JUNTOS OUTRA VEZ

Agora reunidos, os dois homens e suas famílias dizem que passam o tempo vasculhando as ruínas da casa da família, destruída em um ataque aéreo israelense em novembro de 2023 que matou uma das filhas de Ibrahim e feriu outra na cabeça e nas pernas.

Os palestinos acusam Israel de bombardeio indiscriminado. Israel diz que o Hamas se esconde entre a população civil e tenta atingir o grupo minimizando os danos aos civis.

Ibrahim não queria ir para o sul. Mas as forças israelenses avançaram em direção ao Hospital Indonésio, no norte de Gaza, enquanto ele estava lá com sua família, e o Crescente Vermelho transferiu todos eles para um hospital maior no sul, onde havia melhor tratamento disponível.

Enquanto cada um deles falava no vídeo obtido pela Reuters, fazendo grandes movimentos com os braços para ilustrar seus pontos de vista, o outro ficava quieto e calado, absorvendo tudo.

As coisas foram difíceis para Ibrahim e sua família no sul, sem casa ou bens, e as comunicações foram cortadas por cerca de quatro meses.

"Fiquei arrasado a ponto de perder peso", disse Mahmoud sobre aquela época.

Juntos novamente, eles se sentaram à noite com uma fogueira perto dos escombros de sua casa, preparando pão em uma prateleira de metal, enquanto suas crianças olhavam para eles com alegria.

(Reportagem da Reuters em Gaza)