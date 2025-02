Gastos com construção nos EUA superam expectativas em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em dezembro, impulsionados pela construção de residências unifamiliares, mas as altas taxas de hipoteca podem conter ganhos adicionais em novas construções.

O Departamento de Comércio informou nesta segunda-feira que os gastos com construção subiram 0,5%, após um aumento revisado para cima de 0,2% em novembro. Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos avançariam 0,2%, depois de terem sido relatados anteriormente como inalterados em novembro.

Os gastos com construção aumentaram 4,3% na base anual em dezembro. Em 2024, o aumento foi de 6,5%.

Os gastos com projetos de construção privada subiram 0,9%. O investimento em construção residencial aumentou 1,5%, com os gastos em novos projetos unifamiliares avançando 1,0%.

Nos últimos meses, as novas construções foram prejudicadas pelo aumento das taxas de hipoteca, o que compensou as expectativas dos construtores de regulações menos rigorosas por parte do governo do presidente Donald Trump.

As taxas de hipoteca subiram junto com os rendimentos dos Treasuries, devido à resiliência econômica dos EUA e às preocupações de que as políticas comerciais e de imigração do novo governo poderiam estimular a inflação e limitar o escopo do Federal Reserve para cortar a taxa de juros este ano.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares caíram 0,3% em dezembro. Os gastos com reformas de casas aumentaram.

(Por Lucia Mutikani)