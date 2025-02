Fed precisa ser cuidadoso e prudente na redução dos juros, diz autoridade

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta segunda-feira que a incerteza política, principalmente em relação às tarifas que podem elevar os preços, reforça o argumento a favor da desaceleração do ritmo de cortes na taxa de juros pelo banco central dos Estados Unidos.

"Temos que ser um pouco mais cuidadosos e prudentes em relação à rapidez com que os juros podem cair, porque há riscos de que a inflação esteja prestes a voltar a subir", disse Goolsbee em entrevista à Marketplace Radio.

No fim de semana, o governo Trump anunciou que imporá tarifas de 25% sobre as importações mexicanas e canadenses e de 10% sobre as importações chinesas a partir de terça-feira, embora nesta segunda-feira tenha dito que adiará a implementação das tarifas do México e do Canadá.

(Por Ann Saphir)