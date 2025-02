Fed precisa atingir a meta de inflação de 2% pelo fato da credibilidade, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, disse que é importante o alcance pelo BC dos EUA da meta de inflação de 2% pelo fato da credibilidade da política monetária. "A ênfase (do Fed) ainda é na inflação", disse Bostic, em participação durante evento no Rotary Club de Atlanta nesta segunda-feira.

Bostic afirmou ainda que há indícios de que os Estados Unidos podem suportar um mercado de trabalho muito mais apertado que o anteriormente previsto.

O dirigente disse ainda que não vê o caminho da inflação em direção a 2% como uma "linha reta".

Bostic afirmou que, do seu ponto de vista, pretende se manter cauteloso em relação à taxa de juros para avaliar como os dados evoluem.