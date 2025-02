Acidente aéreo nos EUA: 55 corpos são identificados e buscas continuam

Autoridades identificaram positivamente 55 das 67 pessoas mortas na colisão no ar ocorrida na quarta-feira entre um jato de passageiros da American Airlines e um helicóptero militar sobre o rio Potomac, em Washington DC.

"Acredito que vamos recuperar todos", disse o chefe dos bombeiros John Donnelly no domingo em uma entrevista coletiva. "Temos algum trabalho a fazer à medida que a operação de resgate continua."

Nesta segunda-feira, o Corpo de Engenheiros do Exército começaria a retirar os destroços do rio, o que, segundo as autoridades, pode levar uma semana ou mais.

"Temos um grande campo de destroços", disse o coronel Francis Pera, do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA. "Dentro desse amplo campo de destroços, estamos empregando diferentes técnicas para garantir que possamos entender o que há na água."

O trabalho será interrompido quando forem descobertos restos mortais durante as operações de remoção, acrescentaram as autoridades.

Mais cedo no domingo, parentes das 67 pessoas mortas chegaram à beira do rio perto do local do acidente em ônibus.

Os destroços estão sendo transferidos para um hangar no Aeroporto Nacional Washington Reagan. Grande parte do rio Potomac continua restrita a embarcações autorizadas. Duas das pistas de pouso menos utilizadas do aeroporto permanecem fechadas.

Investigadores do National Transportation Safety Board disseram no sábado que determinaram que o avião CRJ-700 estava a 325 pés (99 metros), mais ou menos 25 pés, no momento do impacto.

A informação foi baseada em dados recuperados do gravador de dados de voo do jato — a "caixa preta" que rastreia os movimentos, a velocidade e outros parâmetros da aeronave.

O novo detalhe sugere que o helicóptero do Exército estava voando acima de 200 pés (61 metros), a altitude máxima para a rota que estava usando.