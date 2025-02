Equador anuncia tarifa de 27% sobre produtos importados do México

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou a imposição de tarifa de 27% sobre produtos importados do México. Em seu perfil no X, Noboa afirmou que o país "sempre esteve aberto à integração comercial", mas sugeriu que os mexicanos estariam se beneficiando de acordos de forma abusiva.

"Como demonstramos nestes dias, o Novo Equador sempre esteve aberto à integração comercial, mas não quando há abuso. Reafirmamos nossa posição de assinar um Tratado de Livre Comércio com o México", escreveu o presidente do país.

Segundo ele, a medida tem como objetivo fortalecer a indústria nacional e assegurar um "tratamento justo" aos produtos equatorianos no comércio exterior.