Eneva monetiza unidades de liquefação do Parnaíba com aditivo contratual com Virtu GNL

(Reuters) - A Eneva informou nesta segunda-feira que assinou um aditivo do contrato de fornecimento de gás natural liquefeito para a Virtu GNL, em medida que monetiza toda a capacidade das plantas de liquefação de gás natural do complexo Parnaíba, no Maranhão.

O aditivo contratual prevê o início de suprimento em março de 2025 e término em dezembro de 2034, com um volume contratado que aumenta gradualmente em base trimestral, segundo a Eneva.

Os volumes de fornecimento de gás iniciam em 10 mil metros cúbicos normais por dia (Nm³/dia), chegando em 60 mil Nm³/dia no quarto trimestre de 2025 e atingindo seu volume contratado máximo no quarto trimestre de 2026 em 150 mil Nm³/d, com "take or pay" anual equivalente a 80% do volume anual contratado.

"A assinatura do aditivo contratual marca a monetização de toda a capacidade das plantas de liquefação de gás natural do Complexo Parnaíba, consolidando o modelo de negócio de comercialização de gás natural liquefeito para terceiros... e garantindo fluxo de receita firme em bases comercialmente atrativas para a monetização das reservas de gás da companhia", diz o comunicado.

Além dos volumes previstos no aditivo contratual, as companhias têm como intenção um potencial aumento do volume contratado em até 600 mil Nm³/d, disse a Eneva.

(Por Letícia Fucuchima)