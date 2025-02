Em MT, colheita da soja avança, mas atraso segura semeadura do milho, diz Imea

São Paulo, 3 - A colheita da safra 2024/25 de soja em Mato Grosso avançou para 12,2% da área total, mas segue bem abaixo do ritmo registrado em igual período do ano passado, quando 39,39% das lavouras já haviam sido colhidas. O atraso é de 27,19 pontos porcentuais, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).O Estado semeou 12,66 milhões de hectares de soja nesta safra, crescimento de 1,47% em relação ao ciclo anterior. A produtividade esperada é de 57,97 sacas por hectare, projeção que representa alta de 11,15% sobre a safra passada. Se confirmados esses números, Mato Grosso deve produzir 44,04 milhões de toneladas, um avanço de 12,78% em relação a 2023/24.O atraso na colheita é generalizado. No médio-norte, principal região produtora, 16,36% da área foi colhida, um avanço semanal de 10,13 pontos porcentuais, mas ainda distante dos 55,47% registrados na safra passada, um atraso de 39,11 pontos porcentuais. No norte, o porcentual colhido é de 16,42%, contra 63,38% no mesmo período do ciclo anterior, o que representa um atraso de 46,96 pontos porcentuais.Apesar do ritmo lento na comparação anual, os trabalhos avançaram 7,82 pontos porcentuais na última semana, com destaque para o norte (+11,60 p.p.), médio-norte (+10,13 p.p.) e nordeste (+9,82 p.p.).O atraso na colheita da soja impacta diretamente a semeadura do milho safrinha, que até agora atingiu 6,26% da área total, enquanto no mesmo período do ano passado esse índice era de 28,66%, uma diferença de 22,40 pontos porcentuais.A área estimada para o milho segue em 6,79 milhões de hectares, com produtividade projetada em 111,74 sacas por hectare. Se confirmada, a produção total do estado será de 45,54 milhões de toneladas, mantendo os números da safra passada.A semeadura avançou 5,11 pontos porcentuais na última semana, mas segue distante do ritmo de 2024. No médio-norte, apenas 8,71% da área foi semeada, contra 41,61% no mesmo período do ano passado, uma diferença de 32,90 pontos porcentuais. No norte, a semeadura atingiu 4,25%, um recuo de 24,19 pontos porcentuais frente ao ciclo anterior.