Elon Musk não pode tomar decisões 'sem aprovação', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Elon Musk não pode tomar decisões sem aprovação do restante do governo. Nesta segunda-feira (3), o bilionário assessor do governo disse que fecharia a Usaid, agência responsável por ações assistenciais dos EUA no exterior.

O que aconteceu

Trump reforçou que Musk pode sinalizar problemas com gastos, mas não pode congelar pagamentos sozinho. "Ele só tem permissão para deixar ir pessoas que ele acha que não são boas, se concordarmos com ele." O presidente apontou ainda que Musk encontrou "desperdício tremendo" em gastos do governo.

Elon não pode fazer e não fará nada sem nossa aprovação, e nós daremos a ele a aprovação quando for apropriado. Quando não for apropriado, não faremos. Ele relata. Quando achamos que há um conflito ou um problema, não o deixaremos chegar perto

Musk comanda o DOGE, departamento responsável por cortar gastos. Trump justificou a criação do grupo com objetivo de "desmantelar a burocracia governamental, cortar regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar as agências federais". Apesar do nome, o órgão não opera como uma agência dentro do governo federal, mas sim como uma comissão externa.

Bilionário havia dito anteriormente que Donald Trump aprovou o fechamento do órgão. Na madrugada desta segunda, o dono do X afirmou em um bate-papo que aconteceu no X Spaces que questionou Trump diversas vezes a respeito do futuro da Usaid. "Repassei tudo com o presidente em detalhes e ele concordou que devemos encerrá-la". O empresário ainda qualificou a Usaid como um "ninho de vermes".

Sem apresentar provas, Trump afirmou à CNN que a Usaid é administrada "por um banco de lunáticos radicais". O presidente dos EUA também prometeu que estes funcionários seriam retirados do governo.

O site da Usaid já está fora do ar desde a madrugada de hoje. A página no X também foi desativada.

"Um colapso abrupto da agência colocaria os direitos de milhões de pessoas ao redor do mundo em maior risco como resultado", disse Paul O'Brien, diretor-executivo da Anistia Internacional, em declaração à imprensa. "O que desmantelar a Usaid não faz é tornar ninguém mais seguro ou mais próspero. O Congresso deve intervir imediatamente para desafiar isso", acrescentou.

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, assumiu liderança da agência. "Sou o diretor interino da Usaid", afirmou Rubio a repórteres em uma visita a El Salvador, dizendo que a agência não havia respondido a perguntas e "esse nível de insubordinação torna impossível conduzir um tipo de revisão séria".

Trump diz que não pode garantir manutenção do cessar-fogo em Gaza

"Não tenho nenhuma garantia de que a paz será mantida", disse Trump. A fala foi feita na véspera do encontro do presidente com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que vai a Washington.

Republicano não deu motivos para possível queda do pacto. Steve Witkoff, enviado especial de Trump para o Oriente Médio, adicionou somente que o acordo "está resistindo até agora, então certamente temos a esperança (...) de libertar os reféns, salvar vidas e chegarmos, como esperamos, a uma solução pacífica". Witkoff participou da negociação com Israel e Hamas.

Trump quer minerais de "terras raras" na Ucrânia como retribuição por ajuda americana. "Estamos tentando encontrar um acordo com a Ucrânia pelo qual eles nos garantam suas terras raras e outras coisas em troca do que estamos dando a eles", declarou o presidente. A Ucrânia possui grandes reservas de titânio, lítio e urânio, além de outros minerais importantes para a indústria americana.

Republicano ordenou criação de fundo soberano dos EUA

Trump apontou ainda que fundo poderia comprar TikTok. O aplicativo, que tem cerca de 170 milhões de usuários norte-americanos, foi brevemente retirado do ar pouco antes de entrar em vigor, em 19 de janeiro, uma lei que exigia que seu proprietário chinês, a ByteDance, o vendesse por motivos de segurança nacional ou enfrentasse uma proibição.

Presidente assinou um decreto buscando adiar em 75 dias a aplicação da lei após assumir. Ele disse que estava em negociações com várias pessoas sobre a compra do TikTok e que provavelmente tomaria uma decisão sobre o futuro do popular aplicativo em fevereiro.

Fundo foi promessa de campanha. No último ano, o presidente apontou que dizendo que o plano poderia financiar "grandes empreendimentos nacionais", incluindo projetos de infraestrutura como rodovias e aeroportos, manufatura e pesquisa médica.

Operação do fundo não foi imediatamente informada. Entretanto, Trump disse anteriormente que poderia ser financiado por "tarifas e outras coisas inteligentes". Normalmente, esses fundos dependem do superávit orçamentário de um país para fazer investimentos, mas os EUA operam com déficit.