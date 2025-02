Crescimento da atividade industrial na China desacelera em janeiro, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China cresceu em um ritmo mais lento em janeiro, enquanto os níveis de funcionários caíram no ritmo mais rápido em quase cinco anos, em meio ao aumento das incertezas comerciais, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta segunda-feira.

O Índice e Gerentes de Compras do Caixin/S&P Global para a indústria da China caiu de 50,5 no mês anterior para 50,1 em janeiro, contra expectativa em pesquisa da Reuters de 50,5 e atingindo o menor nível em quatro meses. No entanto, ainda ficou acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Ainda assim, a leitura foi melhor do que a pesquisa oficial divulgada na semana passada, que mostrou que a atividade industrial contraiu inesperadamente no início de 2025, mantendo vivos os apelos por mais estímulos na segunda maior economia do mundo. Menor, a pesquisa do Caixin deve se concentrar mais nas empresas voltadas para exportação.

De acordo com a pesquisa do Caixin, a produção industrial acelerou em janeiro em relação a dezembro, enquanto o total de novos pedidos aumentou no ritmo mais rápido desde novembro. Os proprietários de fábricas relataram uma demanda melhor e evidências sugeriram que alguns clientes aumentaram os pedidos para fins de estocagem.

Diante das ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evidências sugeriram que os exportadores correram para carregar cargas em um importante porto chinês antes do feriado de oito dias do Ano Novo Lunar e antes de quaisquer novas tarifas.

No sábado, Trump impôs tarifas de 10% sobre os produtos da China e taxas maiores sobre as importações do Canadá e do México, arriscando uma nova guerra comercial que, segundo economistas, poderia desacelerar o crescimento global e reacender a inflação.

A pesquisa do Caixin mostrou que os novos pedidos do exterior caíram em janeiro pelo segundo mês consecutivo.

E os preços médios de venda das fábricas recuaram pelo ritmo mais rápido desde julho de 2023, refletindo a pressão para sustentar as vendas e a participação no mercado em meio ao aumento da concorrência e às incertezas globais.

Ainda assim, a confiança dos fabricantes melhorou devido aos sinais de melhoria da demanda interna e às expectativas de mais medidas de apoio do governo para a economia.

O nível de emprego geralmente diminui já que as fábricas tendem a fechar temporariamente durante o longo feriado do Ano Novo Lunar. Porém, a taxa de redução de empregos em janeiro acelerou para o nível mais rápido desde fevereiro de 2020.

(Reportagem de Ellen Zhang e Ryan Woo)