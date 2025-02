Pé macio e sem rachadura: testamos 4 cremes e dizemos qual vale mais a pena

Por ter menos lubrificação natural, a pele dos pés é naturalmente mais grossa e requer hidratação constante para evitar ressecamentos e até rachaduras no calcanhar. Por isso, o Guia de Compras UOL selecionou produtos que prometem te ajudar nos cuidados com a pele dos pés

Os hidratantes escolhidos foram testados e divididos por suas fórmulas com e sem ureia, que é um ingrediente importante para aumentar a capacidade da pele de absorver e reter a umidade, além de afinar a pele levemente. Confira os nossos testes:

Com ureia

O que gostamos

Tem 10% de ureia

É leve e tem um cheiro suave (mas presente)

Vem em uma embalagem de 80 g, o que é pequena, mas é indicado apenas para os pés

A embalagem, com um biquinho, faz sair só a quantidade de produto que você deseja, sendo mais econômico

Pontos de atenção

Precisa aplicar e ficar um tempinho de pés para o alto, porque senão você corre o risco de escorregar ou marcar o chão da casa

Apesar de ter um bom efeito imediato, deixando a pele menos áspera, é necessário ter disciplina e aplicar por alguns dias para ver a área ficar lisa e sem rachaduras

Para quem vale a pena?

É bom para quem tem áreas mais ásperas e grossas de pele

O que gostamos

Outro creme com 10% de ureia, ou seja, aumenta a capacidade da pele de reter a umidade

Vem em uma embalagem de 200 g

É super leve e rapidamente absorvido

O cheiro é bem suave, quase inexistente, o que é ótimo para quem se incomoda com cheiro de cosméticos

Pontos de atenção

Por ser mais leve, dá uma sensação de menos hidratação que o produto de Isdin

Pessoalmente, não aplicaria no corpo todo, uma vez que a ureia tem essa capacidade de afinar a pele. Focaria mais nas áreas ásperas como joelhos, cotovelos e pés

Para quem vale a pena?

Ele é indicado para quem precisa de hidratação intensa e para o corpo todo

Sem ureia

O que gostamos

A sua textura de manteiga é mais densa que uma loção e que um creme

Hidrata profundamente pés, cotovelos e joelhos --sim, ela não é focada só para os pés

Fórmula traz óleo de castanha e manteigas de murumuru, cupuaçu e karité

Tem um aroma bem agradável e deixa a pele macia

Pontos de atenção

Também precisa de uns minutinhos para ser absorvida.

Apesar de mais denso, também não resolve a questão do ressecamento de imediato

Precisa aplicar todos os dias, por algum tempo para ver resultado.

Como a embalagem é um pote, você tem que colocar os dedos dentro da embalagem para conseguir aplicar --e é importante que eles estejam limpos para não contaminar o creme.

Para quem vale a pena?

Boa opção para grávidas, por exemplo, que não podem usar produtos com ureia e geralmente sofrem com pés ressecados por causa do peso extra da gestação

Para quem está com a pele dos pés ressecada, mas sem rachaduras ou áreas mais grossas.

O que gostamos

É um creme hidratante multifuncional para peles secas

Tem a textura bem leve, que hidrata, regenera e tem rápida absorção

Sua embalagem tem um tamanho bom e é ótima para carregar na bolsa e usar no dia a dia

Tem ingredientes orgânicos e naturais, como óleo de girassol e extratos calmantes de amor-perfeito, camomila e calêndula, que são ótimos para pele sensível --isso tudo rende um cheirinho de natureza.

Ponto de atenção

Também é preciso aplicar todo dia (ou toda noite) por uma semana para ver a pele mais lisinha.

Para quem vale a pena?

Não contém ureia e por isso está liberado para grávidas

Quem tem pele sensível e seca

Qual vale mais a pena?

Seus pés estão muito secos e rachados? Recomendamos o hidrante da marca Isdin.

Joelhos e cotovelos sofrendo de aspereza também? Raavi é uma ótima opção, além de ótimo custo-benefício.

Está grávida ou tem alergia à ureia? A manteiga de Granado e o Skin Food de Weleda são ótimas alternativas — a primeira para quem gosta de produtos mais densos e a segunda para quem prefere rápida absorção e leveza.

*Com informações de texto publicado em 20/03/2024.

