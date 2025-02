Coreia do Norte critica Rubio e diz que responderá com firmeza a provocações dos EUA

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte criticou na segunda-feira o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, por tê-la chamado de "Estado pária" em uma entrevista à mídia, dizendo que seus comentários não ajudam os interesses dos EUA, informou a mídia estatal KCNA.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que o país responderá com veemência às provocações hostis dos EUA, segundo a KCNA.

Essa é a primeira crítica da Coreia do Norte ao governo Trump desde que o presidente Donald Trump reassumiu a Casa Branca em 20 de janeiro, informou a agência de notícias Yonhap.

O ministério também condenou o novo plano de escudo de defesa antimísseis dos Estados Unidos, dizendo que isso torna necessário que a Coreia do Norte fortaleça seu próprio poder militar, informou a KCNA.

Na semana passada, Trump assinou decreto que "determinou um processo para desenvolver um 'Domo de Ferro Americano'", um escudo de defesa antimísseis de última geração dos EUA contra mísseis balísticos, hipersônicos, de cruzeiro e outras formas de ataque aéreo.

"A ideia de um novo sistema de defesa antimísseis, que lembra o espectro do perigoso plano 'Guerra nas Estrelas' da... Guerra Fria representa um risco de justificar uma corrida armamentista sob o pretexto de lidar com a 'ameaça' dos adversários, independentemente de sua viabilidade", disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, de acordo com a KCNA.

"O ambiente de segurança global cada vez mais severo exige urgentemente que desenvolvamos constantemente capacidades de autodefesa com base na dissuasão nuclear."

