Copa do Mundo de esqui cross-country: Cristian Ribera é ouro

"Saí super satisfeito com os meus resultados, claro, não só pela vitória, mas por ter conseguido executar exatamente o que planejei para a prova. Saber que, quando precisei daquele gás extra, daquela motivação e daquele último esforço, estava inteiro e preparado, é muito gratificante. É uma pista que provavelmente será utilizada nos Jogos Paralímpicos, então é muito bom conhecê-la e entender ao máximo o que podemos aprender para nos preparar da melhor forma", declarou o brasileiro.

Outra atleta do Brasil a brilhar na competição foi Aline Rocha. Na prova dos 10 quilômetros para a classe sitting a brasileira completou a prova em 29min27s4 para ficar com a prata. Ela ficou atrás somente da norte-americana Kendall Gretsch (28min39s6), enquanto a chinesa Shiyu Wang ficou com o bronze.