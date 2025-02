Congresso vira palco de 'guerra de bonés' entre governistas e oposição

Parlamentares bolsonaristas usaram bonés para criticar o governo Lula (PT) durante a abertura do ano no Legislativo nesta segunda (3).

De olho em 2026. Os deputados do PL usaram bonés verde-amarelos com a inscrição: "Comida barata novamente. Bolsonaro 2026" em protesto ao preço elevados dos alimentos no país.

Oposição copiou estratégia do governo. Na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, os ministros do governo Lula licenciados para votar usaram um boné azul com a frase: "O Brasil é dos brasileiros".

Campanha foi ideia de Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), líder do PL. Sóstenes Cavalcante foi a cabeça da estratégia. Ele mandou fazer cem bonés e distribuir entre deputados e senadores. Também houve picanha e pacotes de café para fazer campanha pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. À esq., Renato Araújo, presidente do PL da região de Costa Verde no RJ, e o empresário Leandro Batista, do frigorífico Goiás Imagem: Carolina Nogueira/UOL

A ideia foi do Sidônio. Cada ideia dele, nós vamos copiar e fazer melhor.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

Houve gritaria. Alguns da oposição gritaram: "Lula, cadê você? O povo não tem o que comer", enquanto aliados responderam com "sem anistia".

Ala do PL não concordou com manifestação no plenário. Sob reserva, um parlamentar da sigla disse que a manifestação é válida, mas que há lugar certo para isso e não durante a sessão solene.

No sábado (1º), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, usou um boné do Brasil e deu declarações sobre a "soberania brasileira". "Tem gente que usa outros bonés, a gente usa o boné do Brasil", disse Padilha. Hoje alguns parlamentares, em menor número, mantinham o boné governista.

Padilha alfinetou bolsonaristas e atribuiu a ideia da frase do boné ao novo ministro da Secom. "Pedi ao Sidônio [Palmeira], ele falou (...), e aqui é orgulho do Brasil, o Brasil é dos brasileiros", seguiu Padilha em referência à frase escrita no acessório. Parlamentares da oposição postaram fotos nas redes sociais com o boné usado por Donald Trump, nos EUA, em que se vê a frase: "Make America great again" (faça a América grande de novo, em tradução livre).

Orgulho do Brasil, soberania do Brasil. A gente usa o boné do Brasil. Soberania brasileira, ninguém bate continência para bandeira de outro país, não. Aqui é o Brasil dos brasileiros.

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, em declaração à CNN neste sábado (1º)