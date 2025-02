Começa cerimônia de abertura do ano judiciário no STF; Lula, Motta e Alcolumbre estão presentes

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, na por volta das 14h20 desta segunda-feira, 3, a cerimônia de abertura do ano judiciário de 2025. Estão presentes o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), entre outras autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário.

As sessões presenciais da Corte começam a partir de quarta-feira, dia 5. A pauta de fevereiro prevê o julgamento de casos importantes das áreas tributária e trabalhista, como a incidência de IRPJ e CSLL sobre os lucros obtidos no exterior por empresas brasileiras, a incidência do ISS sobre valores que incluem o próprio imposto e o PIS/Cofins, e a Lei do Marco Temporal.