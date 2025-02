Com terremotos sacudindo Santorini, escolas são fechadas e mais voos são programados

ATENAS (Reuters) - Famílias embarcaram em balsas e voos extras foram programados para ajudar as pessoas a deixar Santorini nesta segunda-feira, enquanto dezenas de tremores sacudiam a ilha grega pelo quarto dia.

Tremores têm sido registrados entre as ilhas vulcânicas de Santorini e Amorgos, no Mar Egeu, desde sexta-feira, forçando as autoridades a fechar as escolas em Santorini e nas vizinhas Ios, Amorgos e Anafi até sexta-feira.

Tremores, alguns com magnitude acima de 4, sacudiram Santorini a cada poucos minutos nesta segunda-feira, e as pessoas foram aconselhadas a ficar fora de espaços fechados e pequenos portos. Unidades de resposta a desastres foram posicionadas no local como precaução.

Especialistas disseram que a atividade sísmica na ilha, cujas áreas mais populosas estão situadas em penhascos íngremes, continuará por semanas.

As autoridades locais disseram que os moradores permanentes não estavam especialmente preocupados porque estão acostumados a terremotos, mas alguns que estavam na ilha, um destino de férias popular, a trabalho, estavam se mudando.

"Há três dias, há terremotos o tempo todo, a cada cinco minutos, é contínuo, eles não param, a ilha inteira está traumatizada", disse Tzanis Lignos, 35 anos, que conseguiu encontrar passagens para ele, sua esposa e seu filho saírem.

"Ninguém conseguiu dormir na noite passada, nem minha esposa. Havia muito barulho. Saímos correndo para fora, e é por isso que não podemos ficar aqui por mais tempo."

A Aegean Airlines disse que operará três voos adicionais de e para Santorini na segunda e na terça-feira para facilitar o deslocamento de moradores e visitantes, a pedido do Ministério da Proteção Civil da Grécia.

(Reportagem de Angeliki Koutantou; reportagem adicional de Karolina Tagaris e Antonis Pothitos)