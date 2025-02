Coinbase obtém registro no Reino Unido e diz que país é mercado estratégico para criptomoedas

A Coinbase anunciou nesta segunda-feira, 3, que obteve o registro de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (Vasp, na sigla em inglês) no Reino Unido, emitido pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês). A empresa diz que, na prática, está autorizada a oferecer seus serviços de compra, venda e armazenamento de criptomoedas e outros ativos digitais a partir de agora.

Em nota, a companhia destaca que o Reino Unido é um mercado estratégico para o futuro das criptomoedas, e aponta que o país está se alinhando a uma tendência crescente de adoção de tecnologias que promovem a liberdade econômica. Além disso, a empresa também ressalta que a segurança dos ativos dos clientes e o cumprimento das regulamentações continuam sendo prioridades.

A decisão de investir ainda mais no Reino Unido também está relacionada à maior adoção de tecnologias disruptivas, como as stablecoins, que estão sendo cada vez mais utilizadas por players financeiros tradicionais para transformar os pagamentos, de acordo com a Coinbase.

Segundo a empresa, a expansão da presença de ativos digitais no Reino Unido deverá impulsionar o crescimento econômico, investimentos e criação de empregos no país.