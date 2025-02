Cofco fecha acordo para exportação de soja livre de desmatamento do Brasil

São Paulo, 3 - A trading chinesa Cofco International assinou um compromisso com as empresas chinesas de laticínios China Mengniu Dairy e Sheng Mu Organic Dairy para fornecer 1,5 milhão de toneladas de soja brasileira certificada como sustentável. O anúncio foi feito no domingo, 2, durante evento no terminal de exportação da companhia no Porto de Santos (SP).O fornecimento seguirá padrões internacionais de rastreabilidade e será auditado por terceiros para garantir que a soja é livre de desmatamento e conversão desde 31 de dezembro de 2020. As avaliações também incluem critérios de conservação da biodiversidade, gestão hídrica e respeito às normas trabalhistas, alinhadas ao Padrão Internacional de Agricultura Responsável da Cofco."Este acordo reflete a crescente demanda da China por commodities sustentáveis - beneficiando o setor agrícola brasileiro e seus produtores", afirmou o CEO da Cofco International Brasil, Luiz Noto, em nota. "O Brasil tem avançado significativamente em sustentabilidade, e acordos como este reforçam essas iniciativas ao mesmo tempo em que criam novas oportunidades para os produtores."A cerimônia reuniu executivos das empresas, autoridades e representantes da Tropical Forest Alliance. O compromisso fortalece as exportações de soja certificada para a China, alinhando-se à Green Value Chain Taskforce. A Cofco reafirmou a meta de eliminar o desmatamento em suas cadeias de fornecimento até 2025 e reduzir emissões conforme os critérios da SBTi. Com sede na Suíça, a empresa atua em 37 países, emprega 11 mil pessoas e foca na originação e comercialização de grãos no Brasil.