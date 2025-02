Citi reitera compra para XP e eleva B3 com ações "muito atrativas para ignorar"

(Reuters) - Analistas do Citi reiteraram recomendação de compra para XP Inc e elevaram a recomendação para B3 para compra ante neutra, afirmando que as ações de ambas as companhias estão muito atrativas para serem ignoradas.

"Nós vemos tanto a B3 quanto a XP se diversificando além do segmento de ações, o que deve dar suporte ao crescimento da receita nos próximos anos", afirmaram Gustavo Schroden e equipe em relatório a clientes nesta segunda-feira.

"Os esforços de eficiência continuarão cruciais para sustentar a tendência ascendente na receita e a expansão adicional do ROE (retorno sobre o patrimônio)."

Os analistas também destacaram que o forte payout de dividendos e as recompras de ações adicionam um impulso extra, especialmente devido aos valuations historicamente baixos.

"Como o pior parece ter ficado para trás, achamos esses nomes atrativos demais para ignorar", afirmam no relatório que também marca a transferência de cobertura de XP e B3 de Gabriel Gusan para Schroden.

A equipe do Citi cortou o preço-alvo dos papéis da XP para 18 dólares, de 27 dólares anteriormente, e elevou o das ações da B3 para 14 reais, de 12,50 reais.

Nesta segunda-feira, XP fechou em alta de 1,17%, a 13,81 dólares, enquanto B3 cedeu 0,27%, a 11,16 reais.

(Por Paula Arend Laier)