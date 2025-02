Deslizamentos, desalojados e morte: o fim de semana de chuva em SP

Sob alerta para chuvas fortes, o estado de São Paulo contabiliza danos após um fim de semana de precipitações intensas. A expectativa é de que o mau tempo continue pelo menos até a quarta-feira (5).

O que aconteceu

Um idoso morreu durante um alagamento na Vila Prudente no sábado (1º). Ele ficou preso dentro do próprio carro na rua Prece, foi socorrido ao Hospital Vila Alpina e morreu na unidade de saúde. Com esse óbito, o número total de vítimas das chuvas desde dezembro no estado sobe para 18.

Bombeiros receberam 138 chamados para ajudar no resgate de moradores durante enchentes só no domingo (2). Ao todo, 16 pessoas precisaram de auxílio, segundo a corporação. O órgão também foi acionado para sete desabamentos e para 46 quedas de árvores na capital e na Região Metropolitana.

Em Santo André, no ABC Paulista, 15 deslizamentos aconteceram e sete casas foram interditadas. Segundo a Defesa Civil, 22 pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para casas de parentes nesse domingo (2).

Taboão da Serra e Diadema também contabilizaram danos. Em Diadema, ao menos 36 casas ficaram alagadas e nove muros caíram, assim como 11 árvores. Em Taboão, uma idosa com deficiência precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para sair da casa alagada.

Na cidade de São Paulo, uma cratera engoliu carros no Jardim Parque Morumbi. O incidente ocorreu na rua Doutor José Pedro de Carvalho Lima após o talude de um estacionamento ceder. Ninguém ficou ferido.

Também na capital, o bairro do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, teve moradores recolhidos de bote. Segundo a Prefeitura de São Paulo, 5.800 pessoas foram atendidas no local e cinco abrigos foram abertos para acolher os moradores desalojados.

Prefeitura quer retirar moradores definitivamente da área. O vice-prefeito Coronel Mello (PL) afirmou nesta manhã que uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve definir as mudanças na região. "Infelizmente essa é uma região baixa, onde o rio está mais alto, e não é de hoje que toda vez que chove essa população tem problemas", afirmou à TV Globo.

No interior, a linha 7-Rubi da CPTM continua com velocidade reduzida após deslizamento de terra atingir um trem em Campo Limpo Paulista. O veículo estava sem passageiros, mas o maquinista precisou ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento. Ele não corre risco de morte.

Previsão é de mais chuva com risco de deslizamentos

O alerta da Defesa Civil para chuvas foi renovado até a quarta-feira (5). Nesta manhã, a chuva deve ser fraca, mas entre a tarde e à noite ela vai se intensificar, sendo acompanhada por raios e rajadas de vento em todo o estado.

Campinas e Sorocaba devem ter chuva acima da média. Toda a faixa leste do estado deve ser atingida com mais força pela Zona de Convergência do Atlântico Sul, que causa o mau tempo na região.

Solo encharcado aumenta risco de novas ocorrências. Rachaduras nas paredes, escorrimento de lama de encostas e estalos são alguns dos sinais de deslizamentos iminentes. Todos os moradores de áreas de risco devem buscar abrigos seguros e acionar a Defesa Civil. Veja mais dicas aqui.