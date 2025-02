Chile luta para se reconstruir um ano após incêndios mais mortais da história

Por Rodrigo Garrido e Alexander Villegas

VALPARAÍSO, Chile (Reuters) - Carlos Vidal ainda está removendo os escombros do local onde costumava ser sua casa um ano depois que os incêndios mais mortais da história do Chile devastaram seu bairro e as cidades costeiras de Valparaíso e Viña del Mar, matando 137 pessoas.

Vidal, 63 anos, diz que se inscreveu para receber moradia do governo, mas não obteve resposta, por isso vem reconstruindo lentamente sua casa, com a ajuda de um bônus do governo, sobre as cinzas da anterior.

Os prédios marcados pelo incêndio ainda cercam a casa de Vidal e muitos moradores, inclusive um prefeito local, reclamaram que o governo não fez o suficiente para ajudar no esforço de reconstrução.

"As vítimas do incêndio dizem que não têm clareza sobre como será sua situação de moradia, não sabem o prazo ou como isso será feito", disse Carolina Corti, prefeita de Quilpue, uma comuna na região de Valparaíso.

No domingo, aniversário do início dos incêndios em 2 de fevereiro, centenas de moradores bloquearam uma estrada que separa as duas cidades para exigir mais ações do governo.

"Já faz um ano e não temos nenhuma solução", disse Renato Tapia, um dos manifestantes no domingo, acrescentando que ele tem todos os documentos necessários para iniciar a reconstrução desde março.

"Esta é uma população mais velha, com muitos aposentados", disse Tapia. "Nossa situação é crítica."

Em uma declaração na sexta-feira, o Ministério da Habitação e Urbanismo do Chile reconheceu que a reconstrução foi lenta e disse que pretende acelerar o processo.

"Terminar uma casa leva mais de um ano. Sempre estabelecemos um prazo de um ano e meio, dois anos. A vida nos mostra que leva até três anos", disse o ministro Carlos Montes, acrescentando que o processo seria acelerado agora que eles haviam construído uma base sólida.

O ministério observou que, das 3.043 famílias afetadas, 626 tinham um subsídio e 636 estavam em processo de recebimento, o que significa que 41% das famílias estavam em "algum estágio de reconstrução".

Ele acrescentou que 78 famílias têm uma solução de moradia permanente, enquanto 320 casas estão sendo construídas, 228 estão programadas para começar e planos para abrigar 685 famílias estão sendo elaborados.

(Reportagem de Rodrigo Garrido, em Valparaíso, e Alexander Villegas, em Santiago)