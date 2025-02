"Cheguei na ABL com pelo menos uns 30 anos de atraso", diz Krenak

Reflexões de grandes nomes da literatura indígena pautam o Caminhos da Reportagem que a TV Brasil exibe nesta segunda-feira (3), às 23h. Para o programa inédito Palavras ancestrais, foram entrevistados autores como Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, entre outros.

A Academia Brasileira de Letras ganhou o seu primeiro imortal indígena em 2024. O escritor, filósofo e ambientalista Ailton Krenak foi eleito para a cadeira número 5 e deu visibilidade a um movimento que vem crescendo cada vez mais no Brasil, o da literatura produzida pelos povos originários.

Autor de mais de 60 livros e ganhador de prêmios literários, como o Jabuti, Daniel Munduruku escreve, principalmente, para crianças e adolescentes. O escritor paraense criou ainda um selo editorial e promove outras ações para estimular a produção literária de autores indígenas. "Nós somos hoje cerca de 120 autores indígenas e existem em torno de 350 títulos no mercado que são efetivamente reconhecidos como produção literária. E isso cresce a cada dia", contabilizou Daniel.

Daniel Munduruku faz parte de um grupo de escritores indígenas considerado pioneiro na literatura dos povos originários. Junto com ele está Kaká Werá, que organizou o livro Apytama-Floresta de Histórias, ganhador do Prêmio Jabuti do ano passado na categoria infanto-juvenil.

Kaká destaca o papel dessa literatura como um instrumento de reflexão.

"A literatura indígena não é para contrapor o não indígena, é para colaborar com a sociedade como um todo", disse.

Eliane Potiguara é reconhecida como a primeira escritora indígena a publicar um livro no Brasil, a cartilha A Terra é a Mãe do Índio, em 1989. Nos anos de 1970, ela trabalhou como professora e ativista em comunidades indígenas pelo país. "Foi justamente no período da ditadura militar, quando nós também sofremos muitos problemas. Naquele período eu entrei na militância e depois eu criei o Grumin (Grupo Mulher e Educação Indígena)", contou.

Em nome de um grupo de escritoras indígenas, Eva Potiguara recebeu, em 2023, o Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura com o Álbum Biográfico - Guerreiras da Ancestralidade. "São muitas histórias de luta, de muito combate, mas de muita esperança também", disse Eva.

Francy Baniwa pertence à comunidade Baniwa de Assunção do Içana, no Alto Rio Negro, no Amazonas. Ela é doutora em Antropologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, em 2023, foi a primeira mulher indígena brasileira a publicar um livro de Antropologia, Umbigo do Mundo, pela Dantes Editora. "A antropologia chegou na minha vida como uma forma de falar sobre as narrativas a partir do meu ponto de vista como indígena, como mulher, muito também o intuito de falar por nós, falar sobre as nossas narrativas a partir dos nosso próprio entendimento, da nossa interpretação"", contou Francy.

"A gente gostaria que houvesse mais livros como Umbigo do Mundo, A Queda do Céu (de Davi Kopenawa e Bruce Albert) e Antes o Mundo não Existia (de Umusi Parokumu e Toramu Kehiri) . Muito mais dessa produção narrativa que tem muito a nos ensinar pelas diversas camadas de conhecimentos: botânicos, ecológicos e de pensamento filosófico", avalia o antropólogo Idjahure Kadiwel. Para ele, o livro de Francy "é uma aventura que convida os leitores a redescobrir um pouco mais do que é o Brasil".

O episódio também estará disponível no YouTube.