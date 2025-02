Chefe do Pentágono visita fronteira com o México em plena campanha anti-imigração

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, chegou nesta segunda-feira (3) ao Texas para visitar a fronteira com o México, onde o presidente Donald Trump pretende aumentar a presença militar para manter afastados os migrantes em situação irregular.

Em sua primeira viagem como chefe do Pentágono, Hegseth inspecionará as operações e se reunirá com as tropas.

"Estou ansioso para me reunir com nossos grandes guerreiros e ver o árduo trabalho que estão fazendo para garantir a segurança de nossa fronteira sul. Continuaremos a cumprir esta missão vital", escreveu Hegseth na rede social X.

Trump ordenou o envio de 1.500 militares adicionais para a fronteira poucos dias após retornar à Casa Branca, e seu governo realizou batidas e detenções de imigrantes irregulares em várias cidades.

Alguns deles foram expulsos em aviões militares, o que provocou uma crise com a Colômbia, que pede para que sejam tratados com dignidade.

A segurança da fronteira é uma prioridade-chave para o presidente, que declarou emergência nacional na fronteira dos Estados Unidos com o México no primeiro dia de seu segundo mandato.

O efetivo enviado elevou o número de tropas em serviço ativo na área para cerca de 4.000.

Donald Trump "quer um controle operacional de 100% da fronteira" e "cumpriremos isso", publicou Hegseth no X antes de visitar a fronteira.

