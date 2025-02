Cartéis mexicanos planejam atacar agentes dos EUA com 'drones suicidas'

Do UOL, em São Paulo*

Cartéis de drogas mexicanos ordenaram que os membros dos grupos ataquem agentes da fronteira dos EUA com drones carregados de explosivos, segundo um comunicado interno dos militares obtido pelo jornal New York Post. As informações foram publicadas pelo jornal nesta segunda-feira (3).

O que aconteceu

O Centro de Inteligência e Operações do Setor de El Paso recebeu informações sobre a suposta estratégia dos traficantes no sábado (1º). "É recomendado que todos os agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA e o pessoal do DoD [Departamento de Defesa] trabalhando ao longo da fronteira relatem qualquer avistamento de drones às suas respectivas equipes de liderança e ao centro de inteligência", diz o aviso.

Os agentes da fronteira também são aconselhados a "carregar equipamento adequado" o tempo todo. Isso inclui kits de primeiros socorros, torniquetes e coletes à prova de balas. O comunicado ainda orienta que rifles "devem estar prontamente disponíveis".

O alerta feito pelo órgão de fronteiras é baseado em publicações nas redes sociais, segundo o site News Nation. Um dos posts identificados pelos agentes incentiva imigrantes ilegais nos EUA a cuspir e urinar na comida dos agentes e defecar em seus veículos.

O suposto plano dos cartéis aparece em meio à repressão do governo Trump contra imigrantes ilegais. Nesta segunda-feira (3), o governo do México anunciou que reforçará a fronteira norte com 10 mil membros da Guarda Nacional contra o tráfico de drogas.

A medida é fruto de um acordo entre Donald Trump e a presidente Claudia Sheinbaum. Com isso, o republicano suspendeu a aplicação de tarifas contra produtos mexicanos.

Decretos de Trump

A linha adotada pelo presidente Donald Trump sobre imigração é baseada em três eixos: dificultar a imigração e o refúgio, deportar pessoas sem documentos e fechar as fronteiras.

As ordens executivas, como esses decretos se chamam, permitem ao presidente dos EUA adotar medidas sem a aprovação do Congresso. Trump faz um uso extensivo desse meio, mas ele não é incomum nos EUA para adotar medidas urgentes ou concretizar leis existentes.

Porém, as ordens executivas podem ser contestadas nos tribunais se forem consideradas inconstitucionais ou vistas como uma intromissão em prerrogativas dos estados. O Congresso também pode anulá-las. Entretanto, um presidente pode vetar a anulação, o que, por sua vez, só pode ser desfeito por uma maioria de dois terços no Congresso.

Em um dos anúncios, Trump disse que pretende deter até 30 mil migrantes irregulares criminosos na polêmica prisão americana de Guantánamo, em Cuba. Especialistas e organizações de direitos humanos expressaram preocupação com o decreto planejado pelo republicano e duvidam que ele consiga aplicá-lo no longo prazo.

* Com informações da DW