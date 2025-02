CarnaUOL: cupom exclusivo dá até 15% de desconto em roupas e acessórios

O CarnaUOL 2025 é neste sábado (8) e quem comprou ingresso para o evento já pode ir preparando o look para curtir diversos shows, como os de Christina Aguilera, Claudia Leitte, Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Steve Aoki e outros. As entradas custam a partir de R$ 195 e seguem disponíveis no site da Eventim. Assinantes UOL e clientes PagBank têm 10% de desconto em ingressos inteiros.

Além do desconto no ingresso, quem é assinante UOL tem acesso ao Clube UOL, que reúne cupons de desconto para compras em diversos sites. O Guia de Compras UOL selecionou os melhores cupons e fez uma curadoria de produtos para compor o look de quem vai curtir os shows do CarnaUOL.

São descontos de até 15% em sites como Centauro, Hering, Insider, Riachuelo e Shoestock. Confira a seguir a seleção de produtos e como resgatar os cupons.

Como resgatar os descontos?

Os descontos são exclusivos para os membros do Clube UOL, que está incluso na assinatura do UOL. Ao acessar o site do Clube e fazer login como assinante, você poderá acessar os cupons abaixo:

Depois, é só clicar em "Utilizar benefício", copiar o cupom de desconto que aparecerá na tela e clicar em "Ir para o site". Você será direcionado para o site do parceiro, onde poderá escolher os produtos que quiser e adicionar ao seu carrinho de compras.

Quando for finalizar a compra, é preciso colar o cupom de desconto no campo destinado a ele antes de fazer o pagamento. Depois que o desconto tiver sido aplicado, é só seguir com a finalização da compra.

Benefícios para assinantes UOL

Além do Clube, a assinatura dá acesso a reportagens exclusivas e todo conteúdo do UOL, newsletters, versão digital da Folha de S.Paulo, gratuidade na taxa de serviços da Ingresso.com, 50% de desconto em espetáculos do Teatro UOL, entre outras vantagens.

