Cade aprova compra pela Iguatemi de participações da Brookfield em shoppings em SP

SÃO PAULO (Reuters) - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra pela Iguatemi de participações da Brookfield nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, na cidade de São Paulo.

A decisão consta em despacho publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU) e se torna definitiva após 15 dias, caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados.

A Iguatemi assinou em dezembro um memorando de entendimentos vinculante para adquirir fatias nos dois shoppings na capital paulista por 2,59 bilhões de reais, valor a ser pago 70% à vista, no fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pelo CDI.

Na ocasião, a Iguatemi informou que os termos do acordo envolvem a aquisição de participação de 60% no condomínio do empreendimento principal do Pátio Paulista e de 44,17% na expansão do ativo, além de 50,1% no empreendimento principal e na expansão do Pátio Higienópolis.

