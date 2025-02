Cade aprova aquisição de quotas pela Iguatemi no Pátio Higienópolis e Pátio Paulista

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Iguatemi da totalidade das participações detidas indiretamente por Brookfield Higienópolis, BPY Higi e FIP Retail nos shoppings centers Pátio Higienópolis e Pátio Paulista. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o memorando de entendimentos vinculante divulgado em dezembro, o valor do negócio é de R$ 2.585.119.000,00, pago 70% à vista, na data do fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pela variação do CDI. "Do ponto de vista da Iguatemi, os empreendimentos representam relevante oportunidade de investimento, sendo considerados ativos localizados em regiões com elevado adensamento populacional em São Paulo/SP, resilientes (tendo sido o shopping Pátio Higienópolis inaugurado em 1999 e o shopping Pátio Paulista em 1989) e de importante rentabilidade. Após a operação, a Iguatemi será a administradora também do shopping Pátio Paulista, gerando sinergias à sua atuação no setor de administração de shopping centers. Já do ponto de vista dos vendedores, a alienação dos empreendimentos representa uma boa oportunidade de negócio, considerando que se trata de empresa de investimentos."