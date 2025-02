Bolsonaro, Tarcísio e Nunes participam de velório de bispa Keila em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) foram ao velório da bispa Keila Ferreira na noite desta segunda-feira (3), em São Paulo. O culto foi realizado na igreja Assembleia de Deus no Brás, na região central da capital.

O que aconteceu

Bolsonaro veio a São Paulo para participar do culto. Antes, foi a uma reunião de Tarcísio com 53 prefeitos de cidades afetadas pelas chuvas, no Palácio dos Bandeirantes. Ele foi chamado ao púlpito durante o culto. "Bolsonaro, chega aqui para o povo te ver. Está todo mundo com saudade", disse o bispo, que também pediu que Deus abençoe o ex-presidente.

Tarcísio discursou durante o culto. "Existem pessoas que são dignas do sacrifício de Cristo na cruz, e a bispa Keila é uma dessas pessoas. Deus comanda tudo, sabe o tempo de tudo", disse. "Não tenho dúvida que a Bispa Keila está em um lugar muito especial".

Outras autoridades e políticos estavam no velório. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, secretário estadual de Relações Institucionais, o senador Magno Malta (PL-ES) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça compareceram, além do pastor Silas Malafaia.

Igreja foi visitada por Bolsonaro e na campanha eleitoral de 2022. Em 2014, Dilma Rousseff (PT) também participou de um Congresso da denominação e foi elogiada pelo bispo Samuel Ferreira, marido de Keila. Ele é presidente da Convenção Mundial das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira.

Keila também ocupou cargos de liderança. Era a presidente da Ciben (Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional), do Corafesp (Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo) e do Ideas (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social).

Causa da morte da bispa não foi informada. Ela tinha 52 anos e deixa dois filhos: o pastor Manoel Ferreira Neto e a evangelista Marinna Ferreira. Ela também deixa dois netos, Samuel e Manoel.

Campanha na igreja em 2022

Em 4 de outubro de 2022, dias antes do primeiro turno da eleição presidencial, o bispo Samuel Ferreira pediu votos para Bolsonaro na presença do então presidente. "Peço, encarecidamente, não somente seu trabalho e o voto, mas sua vontade junto aos familiares, amigos, todos que você pode alcançar. [...] Aqui eu estou para testemunhar que Jair Bolsonaro é um homem de Deus, honesto. [...] Vamos conferir a ele essa segunda oportunidade, porque é com esse tempo que ele vai mudar definitivamente o rumo dessa nação".

Junto de Michelle, Bolsonaro citou o Nordeste, onde perdeu nos dois turnos em 2022. "A culpa não é do povo nordestino [...] Lá, eles foram administrados por muito tempo por pessoas desse partido político".

O bispo, então, falou que os nordestinos estavam "mal-informados". "Queria pedir para que todos nós, que temos parentes no Nordeste, que ligue para seu parente no Nordeste e diga para quem ele deve votar para presidente. Porque muitos nordestinos estão mal-informados, porque [eles] não têm uma imprensa boa. E vamos pedir também para aqueles que não votaram. Vamos levar aos nossos idosos, que não saíram de casa, vamos levá-los para votar".

Após a apuração das urnas confirmar a eleição de Lula, em 2022, o bispo Samuel Ferreira consolou os fiéis. "Eu sei que vocês estão com o coração acelerado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está sondando seus corações e quer você feliz", disse ele.

Apesar da derrota presidencial, a igreja ganhou um representante no Congresso: Cezinha de Madureira (PSD). Ele já foi líder da bancada evangélica na Câmara. Na Alesp, o bispo Ferreira conseguiu emplacar o deputado Oseias de Madureira (PSD) em 2022.