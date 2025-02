Bolsas da Europa operam em baixa de até quase 2% após tarifas e ameaças de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 03/01/2025 - As bolsas europeias operam em baixa de até quase 2% na manhã desta segunda-feira, com desempenho particularmente fraco do setor automotivo, após o presidente dos EUA, Donald Trump, impor tarifas ao México, ao Canadá e à China no fim de semana e ameaçar fazer o mesmo com a União Europeia e o Reino Unido.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,37%, a 532,13 pontos. Apenas o subíndice da indústria automotiva e autopeças tombava 3,7%.

No sábado (01), Trump oficializou tarifas a importações do México e do Canadá em 25% e da China em 10%. As tarifas entram em vigor amanhã (04). O Canadá já anunciou retaliação e a expectativa é que o México também reaja.

A atitude tarifária de Washington reforça temores sobre uma eventual guerra comercial. Em fala à BBC, o presidente americano disse ontem que tarifas contra a UE "definitivamente vão acontecer". Em relação ao Reino Unido, Trump não descartou tarifas, mas disse que a situação "pode ser resolvida".

Logo mais, investidores na Europa vão acompanhar dados preliminares da inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro, dias após o Banco Central Europeu (BCE) reduzir seus juros básicos em mais 25 pontos-base.

Mais cedo, leituras finais de PMIs industriais europeus referentes a janeiro vieram acima das estimativas preliminares, mas foram ignoradas em dia de preocupação sobre tarifas.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,31%, a de Paris recuava 1,77% e a de Frankfurt cedia 1,87%. Já as de Milão, Madri e Lisboa mostravam perdas de 1,39%, 1,21% e 0,56%, respectivamente.

