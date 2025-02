BCE ainda não chegou ao fim do ciclo de cortes, mas é preciso cautela, diz Kazimir

FRANKFURT (Reuters) - A taxa de juros do Banco Central Europeu tem espaço para cair ainda mais devido ao crescimento fraco e à desaceleração da inflação na zona do euro, mas a incerteza é tão alta que qualquer orientação mais precisa seria irrealista, disse o membro do banco Peter Kazimir nesta segunda-feira.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos pela quarta reunião consecutiva na quinta-feira e manteve a porta aberta para um maior afrouxamento, argumentando que a inflação está no caminho certo para atingir sua meta de 2% e que as mais recentes preocupações com os preços devem desaparecer em breve.

Os mercados precificam totalmente outro corte em 6 de março e autoridades que falaram à Reuters sob condição de anonimato disseram que a discussão real sobre uma possível pausa pode começar apenas em abril, já que o próximo corte permanece incontroverso.

Embora Kazimir não tenha defendido um corte de juros em março, seus comentários pareceram se concentrar em medidas posteriores a essa reunião.

"Previsões atualizadas, combinadas com os próximos dados sobre a inflação de serviços e a evolução dos salários, nos ajudarão a saber o que acontecerá em abril e depois", disse Kazimir, que é presidente do banco central da Eslováquia, em uma publicação de blog.

"Daí a necessidade de permanecermos totalmente flexíveis, cautelosos e focados nos dados."

Ele acrescentou que o corte da semana passada aproximou o BCE de seu destino, mas o banco "ainda não chegou lá".

As tendências da inflação, o foco principal do banco, foram encorajadoras, embora seja necessária mais confirmação de que o crescimento dos preços permanece em uma trajetória descendente, apesar dos riscos circundantes, acrescentou Kazimir.

A inflação, de 2,4% em dezembro, deve permanecer próxima ao nível atual nos próximos meses, mas uma possível guerra comercial com os Estados Unidos obscurece as perspectivas, uma vez que as medidas de retaliação provavelmente também afetarão os preços.

(Por Balazs Koranyi)