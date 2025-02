Atividade industrial dos EUA se expande em janeiro pela 1ª vez desde 2022, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - A atividade industrial dos Estados Unidos cresceu pela primeira vez em mais de dois anos em janeiro, devido aos fortes números de pedidos, mas uma medida dos preços pagos pelas fábricas por matérias-primas aumentou, e mais altas são prováveis depois que o presidente Donald Trump impôs tarifas sobre produtos de Canadá e México no fim de semana.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta segunda-feira que seu PMI de manufatura subiu para 50,9 no mês passado, a leitura mais alta desde setembro de 2022, de 49,2 em dezembro.

Esta foi a primeira vez desde outubro de 2022 que o PMI subiu acima da marca de 50, indicando crescimento no setor manufatureiro, que responde por 10,3% da economia. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI subiria para 49,8.

A recuperação, provavelmente impulsionada em parte pela esperança de cortes de impostos, poderá ter vida curta, já que se espera que as tarifas aumentem os custos das matérias-primas e distorçam as cadeias de suprimentos. No sábado, Trump impôs tarifas de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos, que devem entrar em vigor na terça-feira.

A manufatura foi prejudicada pelo fato do Federal Reserve ter elevado a taxa de juros em 2022 e 2023 para controlar a inflação. O banco central dos EUA iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário em setembro, reduzindo os juros em 100 pontos-base antes de fazer uma pausa em janeiro em meio à incerteza sobre o impacto econômico das políticas do governo.

O subíndice de novos pedidos da pesquisa ISM saltou de 52,1 em dezembro para 55,1 no mês passado. A produção nas fábricas também aumentou.

A medida de preços pagos pelos fabricantes atingiu uma máxima de oito meses de 54,9, de 52,5 em dezembro.

As importações cresceram, sugerindo que os fabricantes estavam antecipando o carregamento de materiais antes das tarifas.

O nível de emprego nas fábricas se expandiu pela primeira vez desde maio, com o índice de empregos no setor se recuperando para 50,3, em comparação com 45,4 em dezembro.

