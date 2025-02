Árvore histórica do Teatro Oficina cai durante chuva em SP

Uma árvore plantada pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) no jardim do Teatro Oficina, na Bela Vista, região central de São Paulo, caiu na madrugada desta segunda-feira, 3, em função das chuvas que atingiram a capital no fim de semana. Na queda, a árvore quebrou alguns vidros do janelão do teatro. Ninguém se feriu. A queda, ocorrida por volta das 3h15, foi anunciada pelo perfil do teatro nas redes sociais.

A árvore é da espécie cisalpina e foi plantada na década de 1980 pela arquiteta, que projetou o prédio do Oficina junto com Edson Elito em 1992. O prédio foi inaugurado em 1994 - a árvore havia sido plantada cerca de dez anos antes. Suas raízes ficam dentro do teatro e a copa se projetava para fora do prédio.

O teatro é tombado desde 2010 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a árvore fazia parte do tombamento, por isso será necessária uma análise de peritos do órgão antes de eventual remoção. Apesar da queda, parte das raízes continuou enterrada, por isso será avaliada a hipótese de replantá-la e mantê-la no local.

No perfil do teatro no Instagram, um texto da atriz e poeta Cafira Zoé anunciou a queda da árvore:

"Suas raízes saltaram pra fora da terra deitando sua copa, que mais parece agora uma floresta rodeada de pássaros no chão do parque do rio bixiga. (...) Protagonista de todas as dramaturgias desse terreyro de teatro há quase 4 décadas, atriz de vanguarda tropical tragicômica multiespécie, testemunhou tudo, dirigiu tudo, ouviu tudo, atravessou o tempo em companhia y ação, esteve antes de muitos de nós y continuará pra muito depois. as árvores também vivem pra se tornar ancestrais", escreve Zoé.

"É imenso seu gesto, como só uma atriz da sua envergadura poderia nos dar. Trágico, como é trágica a total ignorância política desenraizando são paulo há séculos", diz outro trecho do texto.