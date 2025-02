Após emprestar Morata, Milan confirma contratação de Santiago Giménez

O Milan, longe da luta pelo título do Campeonato Italiano muito em função dos problemas ofensivos, confirmou nesta segunda-feira (3) a contratação do atacante mexicano Santiago Giménez, que estava no Feyenoord, para substituir o espanhol Álvaro Morata, que foi emprestado ao Galatasaray.

Giménez assinou contrato até 30 de junho de 2029. Segundo a imprensa italiana, o clube 'rossonero' desembolsou mais de 32 milhões de euros (R$ 193,9 milhões na cotação atual) para ter o jogador.

O atacante mexicano de 23 anos, que marcou 65 gols em 105 jogos entre todas as competições em duas temporadas e meia no Feyenoord, chega para ocupar a vaga de Álvaro Morata, negociado com o Galatasaray por empréstimo até janeiro de 2026.

Contratado para substituir o francês Olivier Giroud, Morata só marcou apenas cinco gols na Serie A.

O Milan, cujo artilheiro é o meio-campista holandês Tijjani Reijnders (sete gols), está a 19 pontos do líder Napoli.

