Apesar de lei, material escolar ainda 'pesa' no orçamento da periferia

Todo início de ano, Leydiane Santos, moradora da favela Paraisópolis, em São Paulo, reserva um espaço no orçamento de casa para gastar com o material escolar dos dois filhos, de 8 e 13 anos. Mesmo com o crédito fornecido pela prefeitura, ela conta que é preciso tirar do próprio bolso para a compra de itens necessários. A situação da família é a mesma de 92% dos moradores das periferias do Brasil, segundo pesquisa.

O que aconteceu

"Vejo necessidade pela qualidade do material", diz ao UOL a assistente operacional. "Compro materiais que eles vão usar sempre, como lápis, borracha, caneta. Às vezes, não dá para comprar tudo dentro do crédito que eles oferecem", explica.

A situação de Leydiane é a mesma da maioria das famílias que moram em favelas no Brasil. Pesquisa divulgada pelo instituto Datafavela, ligado à Cufa (Central Única das Favelas), mostra que nove de cada dez brasileiros de periferia vão às compras para o ano letivo de 2025.

Material escolar é a resposta que mais aparece na pesquisa, com 84% dos registros; seguido por uniforme, 66%; e livros didáticos, 71%. Somados, os percentuais ultrapassam 100% porque uma mesma pessoa poderia responder mais de um item.

Leydiane Santos, mãe de Pedro e Christoffer Imagem: Arquivo pessoal

O instituto ouviu 1068 homens e mulheres com 18 anos ou mais em todo o país em dezembro do ano passado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

"A maioria tem filhos em colégios públicos, e, mesmo recebendo material, é insuficiente", observa Renato Meirelles, porta-voz do Datafavela. "Não é só por questões práticas, mas simbólicas também. Ter um filho que se forma continua sendo o sonho principal dos pais de baixa renda", analisa.

Havia 37,9 milhões de alunos da educação básica matriculados na rede pública em 2023, segundo o último Censo Escolar. A rede privada contava com 9,4 milhões de estudantes matriculados.

Renato Meirelles, do Datafavela Imagem: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional obriga as escolas públicas a fornecerem material didático-escolar aos alunos, o que inclui os livros didáticos. No caso dos uniformes, a orientação varia dependendo do estado e do município.

Impacto no orçamento

A pesquisa do Datafavela mostra que 89% das famílias que moram na periferia do Brasil sofrem algum impacto no orçamento com a volta às aulas. Segundo o levantamento, 47% responderam que o gasto tem muito impacto, enquanto os outros 42% disseram que tem algum impacto.

A maioria das famílias entrevistadas faz as compras à vista (58%). "Uma das razões para isso é muito objetiva: essas pessoas não têm acesso ao crédito. Além disso, quando você vai nos mercados, você consegue aquele desconto maior se pagar à vista, direto no Pix", explica Renato Meirelles.

"Eu vou no débito, dinheiro em si ou Pix", afirma Leydiane. "A gente sempre conversa, negocia para ver quanto fica e conseguir levar tudo o que precisa. Tem certas coisas que não dá para levar aos poucos", acrescenta a assistente operacional.

Nesta segunda-feira (3), são retomadas as aulas na rede estadual de São Paulo. Já os alunos da rede municipal na capital paulista voltam às salas de aula na quarta-feira (5).

Procurada pelo UOL, a Secretaria de Educação da capital informou que liberou os créditos para material e uniforme em 2 de janeiro. Os valores variam entre R$ 153,66 e R$ 424,01 para material escolar, dependendo do nível de ensino, e R$ 560,97 para uniformes.

A Secretaria de Educação estadual disse que são distribuídos kits no início do ano com o material escolar. Em São Paulo, não há obrigatoriedade do uso de uniformes em escolas estaduais, sendo responsabilidade de cada unidade definir a orientação.